В Иркутском округе ввели режим из-за дерматита у 21 коровы

В Иркутском округе введён режим повышенной готовности из-за узелкового дерматита у 21 коровы в деревне Бутырки.
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