Офис Нетаньяху предложил ХАМАС перемирие на период Рамадана и Песах

Израильские власти выразили согласие продлить сделку о прекращении огня в секторе Газа. Как заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, временное перемирие может продлиться на период мусульманского поста Рамадан и иудейского праздника Песах.
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