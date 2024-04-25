Министр урынбасарының бөтен хатыннарының, биш баласының милегенә арест салганнар https://intertat.tatar/news/ministr-urynbasarynyn-boten-xatynnarynyn-bis-balasynyn-milegena-arest-salgannar-5865763.
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Министр урынбасарының бөтен хатыннарының, биш баласының милегенә арест салганнар https://intertat.tatar/news/ministr-urynbasarynyn-boten-xatynnarynyn-bis-balasynyn-milegena-arest-salgannar-5865763.