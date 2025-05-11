Китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 мая 2025 года: как подготовиться к грядущим дням и что ожидать от небесных сил? Елена ГалицкаяСогласно древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы», каждая неделя имеет свою уникальную энергетическую структуру, которая влияет на судьбы людей.