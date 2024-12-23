Россиянам объяснили, как получить компенсацию за полученную зимой травму

Если человек получил травму в результате того, что коммунальные службы плохо справляются со своими обязанностями и не убирают снег и наледь, нужно направить претензию организации, ответственной за содержание соответствующей территории, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.
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