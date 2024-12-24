Макс Ферстаппен установил очередной рекорд Формулы 1

СоцсетиНа протяжении семи последних сезонов устроители Формулы 1 по итогам года проводят опрос руководителей команд, участвующих в серии, чтобы определить лучшего по мнению топ-менеджеров гонщика прошедшего турнира.
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