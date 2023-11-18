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На юго-востоке Авдеевки ВС РФ продвигаются в промзоне, взяв под контроль СНТ «Виноградники»

На юго-востоке Авдеевки ВС РФ продвигаются в промзоне, взяв под контроль СНТ «Виноградники»

Российская армия продолжает развивать наступление в районе Авдеевки, решая задачу не только тактического окружения города, входящего в Донецкую агломерацию, но и сковывая значительные силы противника на этом участке, в том числе перебрасываемые с других направлений.

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