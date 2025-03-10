Глава ЕАО Костюк: я оправдываю свою жизнь перед погибшим сыном

Мария Костюк — временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области. Она не только единственная женщина среди глав регионов нашей страны, но и мать Героя России Андрея Ковтуна, который погиб на СВО.
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