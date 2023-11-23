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За рулем

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В России разработали полноуправляемое шасси для беспилотного электромобиля

В России разработали полноуправляемое шасси для беспилотного электромобиля

Базирующаяся в Санкт-Петербурге компания Vitrulux подготовила сразу два проекта беспилотных систем. Соответствующие патентные изображения появились в базе Федерального института промышленной собственности недавно, хотя промо-ролики обоих проектов были опубликованы еще на рубеже 2022-23 годов.

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