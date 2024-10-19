Кто может проголосовать на дому с использованием мобильной урны 

Граждане могут подать заявления о голосовании по месту жительства на республиканском конституционном референдуме и выборах президента Молдовы в это воскресенье, 20 октября, сообщает moldpres Согласно избирательному законодательству, избиратель, который по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не может прийти на местный избирательный участок, может обратиться в избирательную комиссию .