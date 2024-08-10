Украинский десант гибнет на Кинбурнской косе

Андрей Резчиков 9 августа 2024 г., 22:00 Почему терпят неудачу многочисленные попытки ВСУ захватить Кинбурнскую косу Власти Херсонской области сообщили об очередной неудачной попытке украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе.
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