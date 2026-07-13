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Зверев о создании новой Большой тройки вместе с Синнером и Алькарасом: «Это моя цель. Я уже заставил этих ребят выкладываться на максимум»

Вторая ракетка мира Александр Зверев заявил, что готов составить конкуренцию Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру .

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