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Марков объяснил, почему переговорщиками от РФ назначили Карасина и Беседу

Марков объяснил, почему переговорщиками от РФ назначили Карасина и Беседу

Политолог Сергей Марков в разговоре с aif.ru объяснил, почему в качестве переговорщиков со стороны РФ на консультациях экспертных групп с США по Украине выбраны сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ, экс-руководитель пятой службы Сергей Беседа.

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