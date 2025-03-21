Марков объяснил, почему переговорщиками от РФ назначили Карасина и Беседу

Политолог Сергей Марков в разговоре с aif.ru объяснил, почему в качестве переговорщиков со стороны РФ на консультациях экспертных групп с США по Украине выбраны сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ, экс-руководитель пятой службы Сергей Беседа.