Демократ Хэмм: США нужно исправить политику, провоцирующую массовую миграцию

Кандидат в сенаторы от Демократической партии Лоуренс Хэмм высказал мнение, что США стоит внести изменения в свою внешнюю и экономическую политику, которая способствует распространению массовой нелегальной миграции в регионе.
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