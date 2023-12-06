Новый смартфон Redmi, дешево. Представлен Redmi 13C 5G

Redmi сегодня официально представила смартфон Redmi 13C 5G – он дебютировал в Индии. Аппарат построен на однокристальной системе MediaTek Dimensity 6100 Plus, в чем состоит главное отличие от обычного Redmi 13C.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии