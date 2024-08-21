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  • Maxim
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Дело генерала Попова оказалось «липой»? Курская область ждёт героя Запорожья

Дело генерала Попова оказалось «липой»? Курская область ждёт героя Запорожья

Дело генерала Попова оказалось «липой»? Курская область ждёт героя Запорожья Верховный суд поможет Генштабу вернуть опального генерала на фронт… На фото: бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов (слева).

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Каков поп, таков и приход!
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15 час.
Андрей Павлов
В другой статье прочитал слова адвоката Попова о подделке подписей. Там один офицер признался, что он подделывал по приказу свыше: &quot;При этом адвокат отметил, что следствие отказалось назначать по данному факту проверку, как и возбуждать уголовное дело по факту подделки подписи.&quot; Там похоже такие звезды, что и Бастрыкин бессилен.
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12 час.
Maxim
На подделке ручонки оставили пальчики, за них потянуть.. На белых нитках другие ручонки - тоже оставили, и за них - потянуть..
Ответить
10 час.

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