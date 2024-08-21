Дело генерала Попова оказалось «липой»? Курская область ждёт героя Запорожья

Андрей Павлов

В другой статье прочитал слова адвоката Попова о подделке подписей. Там один офицер признался, что он подделывал по приказу свыше: "При этом адвокат отметил, что следствие отказалось назначать по данному факту проверку, как и возбуждать уголовное дело по факту подделки подписи." Там похоже такие звезды, что и Бастрыкин бессилен.