Дело генерала Попова оказалось «липой»? Курская область ждёт героя Запорожья Верховный суд поможет Генштабу вернуть опального генерала на фронт… На фото: бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов (слева).
Дело генерала Попова оказалось «липой»? Курская область ждёт героя Запорожья
Комментарии
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Акимова Татьяна
Каков поп, таков и приход!
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15 час.
Андрей Павлов
В другой статье прочитал слова адвоката Попова о подделке подписей. Там один офицер признался, что он подделывал по приказу свыше: "При этом адвокат отметил, что следствие отказалось назначать по данному факту проверку, как и возбуждать уголовное дело по факту подделки подписи." Там похоже такие звезды, что и Бастрыкин бессилен.
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12 час.
Maxim
На подделке ручонки оставили пальчики, за них потянуть.. На белых нитках другие ручонки - тоже оставили, и за них - потянуть..
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10 час.
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