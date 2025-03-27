Не корми, не спасай: в России вводят запрет на помощь бездомным животным

людмила пригарина

Еще один случай. Купили дачу в обществе.Зима.Ограждений еще не было.Муж уехал в магазин, а я должна была все приготовить для шашлыков. Разожгла мангал, вынесла мясо. И вдруг увидела собак десять, бежавших ко мне. Впереди сучка... Убежать не успевала, спрятаться негде, до домика пару метров. Но больше всего испугала кавказская овчарка среди этой стаи. Чем закончилось? Я скормила им все сырое мясо шашлыков и они спокойно убежали. Ая еще некоторое время не могла сдвинуться с места. Что называется-поели шашлычков, обновили покупку. К чему я это вспомнила? На всякий случай носите с собой еду и первой дайте сучке. Если она завиляет хвостом, собаки вас не тронут. И еще, я очень боюсь собак, но я их люблю. Они умные, преданные, способные на самопожертвование ради спасения хозяев. Дикими они становятся потому что мы сами стали дичать. Мы их предаем, бросаем, некоторые издеваются не только над питомцами, но и вообще над животными. Не хочу перечислять ужасные ролики этих нелюдей.Что делать? Воровать не нужно, а открывать питомники, кастрировать и не причинять боль ( некоторые бросают камни, пинают,...) им. Агрессия вызывает агрессию. Собаки помнят все...