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Не корми, не спасай: в России вводят запрет на помощь бездомным животным

Не корми, не спасай: в России вводят запрет на помощь бездомным животным

БлокнотРУ В Госдуме одобрены поправки к закону об обращении с животными, предполагающие значительные изменения в регулировании содержания бездомных собак и кошек.

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Комментарии
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людмила пригарина
Еще один случай. Купили дачу в обществе.Зима.Ограждений еще не было.Муж уехал в магазин, а я должна была все приготовить для шашлыков. Разожгла мангал, вынесла мясо. И вдруг увидела собак десять, бежавших ко мне. Впереди сучка... Убежать не успевала, спрятаться негде, до домика пару метров. Но больше всего испугала кавказская овчарка среди этой стаи. Чем закончилось? Я скормила им все сырое мясо шашлыков и они спокойно убежали. Ая еще некоторое время не могла сдвинуться с места. Что называется-поели шашлычков, обновили покупку. К чему я это вспомнила? На всякий случай носите с собой еду и первой дайте сучке. Если она завиляет хвостом, собаки вас не тронут. И еще, я очень боюсь собак, но я их люблю. Они умные, преданные, способные на самопожертвование ради спасения хозяев. Дикими они становятся потому что мы сами стали дичать. Мы их предаем, бросаем, некоторые издеваются не только над питомцами, но и вообще над животными. Не хочу перечислять ужасные ролики этих нелюдей.Что делать? Воровать не нужно, а открывать питомники, кастрировать и не причинять боль ( некоторые бросают камни, пинают,...) им. Агрессия вызывает агрессию. Собаки помнят все...
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1 час.
людмила пригарина
Они просто были голодными, иначе вы бы не убежали, а уж тем более не успели бы достать и открыть нож.
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1 час.
людмила пригарина
Согласна. Детей воспитывать нужно правильно. Одни дети издеваются над животными с нашего молчаливого невмешательства, а другие, к сожалению, расплачиваются за поступки первых.
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1 час.
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