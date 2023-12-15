Сериал по «Последнему богатырю», продолжение «Папиных дочек» и второй сезон «Жить жизнь» – Start представил новинки 2024 года

Онлайн-кинотеатр Start презентовал новые картины следующего года, сообщили в компании. Вселенную фильма «Последний богатырь» пополнит сериал с Виктором Сухоруковым, Юлией Пересильд, Александрой Урсуляк, Александром Устюговым, Олегом Чугуновым, Дмитрием Лысенковым и другими актерами.
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