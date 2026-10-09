Ученые заявили о пробуждении опасного для 2 млн человек вулкана «Пасть ада»

Исследователи предупреждают о возможных признаках пробуждения вулкана Масая в Никарагуа, известного под названием «Пасть ада».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Политолог Шпицен ...
- Политолог Шпицен ...
- Политолог Шпицен ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым