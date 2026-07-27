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Аргументы и Факты

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Диетолог Белоусова рассказала, какие запасы помогут пережить кризис

Диетолог Белоусова рассказала, какие запасы помогут пережить кризис

Сезонные ягоды лучше замораживать, поскольку при таком способе заготовки в них сохраняется больше витаминов, чем при приготовлении варенья и компотов, рассказала «Царьграду» врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

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