12-летний школьник на электросамокате вспорол ногу москвичке и скрылся

В Москве 12-летний подросток на электросамокате распорол ногу женщине и скрылся с места ДТП. В больнице ей диагностировали открытую рану голени и ушибы, ногу пришлось зашивать.
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