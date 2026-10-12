Лукашенко призвал торговать с Польшей и Литвой пеллетами

Александр Лукашенко 12 октября во время рабочей поездки в Минский район высказался за налаживание экономических связей с Польшей, Литвой и Латвией на фоне дефицита продуктов питания в Европе из-за засухи.
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