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Царьград

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Лукашенко призвал торговать с Польшей и Литвой пеллетами

Лукашенко призвал торговать с Польшей и Литвой пеллетами

Александр Лукашенко 12 октября во время рабочей поездки в Минский район высказался за налаживание экономических связей с Польшей, Литвой и Латвией на фоне дефицита продуктов питания в Европе из-за засухи.

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