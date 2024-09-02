Сотрудник орловской компании поделился впечатлениями от участия в бизнес-миссии

В конце августа делегация орловских предприятий - производителей бакалейной продукции, оборудования систем безопасности, медицинских изделий, металлической сетки, оборудования для свиноводства, кошачьего наполнителя - побывала в Белоруссии, где для представителей орловского бизнеса организовали ряд встреч с белорусскими коллегами.