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Орловские новости

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Сотрудник орловской компании поделился впечатлениями от участия в бизнес-миссии

Сотрудник орловской компании поделился впечатлениями от участия в бизнес-миссии

В конце августа делегация орловских предприятий - производителей бакалейной продукции, оборудования систем безопасности, медицинских изделий, металлической сетки, оборудования для свиноводства, кошачьего наполнителя - побывала в Белоруссии, где для представителей орловского бизнеса организовали ряд встреч с белорусскими коллегами.

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