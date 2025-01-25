Глава австрийской OMV Штерн допустил возобновление сотрудничества с "Газпромом"

ИМ

Ильдус Мамлеев

А Российские Власти "допустят" дальнейшую продажу российского газа по "бросовым ценам", когда ЕС без проблем покупает американский по рыночным! На этом ЕС хочет начать усиленно создавать и оснащать ВПК и свою армию для дальнейшей войны с Россией! Россия за свой счёт должна способствовать процветания ЕС, а за тем "расплачиваться" за это жизнями своих людей? Когда этот маразм в России закончиться? У нас в нутри страны все села и деревни обеспечены дешовым газом? Наши руководители не в состоянии привлечь реальную квалифицированные рабочую силу из ЕС [при том что у них всё разваливается и деградирует] и открывать предприятия внутри России? Сколько мы ещё будем спонсировать руссофобскую ЕС? Над этими вопросами, ни кто во Власти задумываться не хочет, от слов совсем?