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Глава австрийской OMV Штерн допустил возобновление сотрудничества с "Газпромом"

Глава австрийской OMV Штерн допустил возобновление сотрудничества с "Газпромом"

Глава австрийской газовой компании OMV Альфред Штерн допустил возобновление сотрудничества с "Газпромом".

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А Российские Власти &quot;допустят&quot; дальнейшую продажу российского газа по &quot;бросовым ценам&quot;, когда ЕС без проблем покупает американский по рыночным! На этом ЕС хочет начать усиленно создавать и оснащать ВПК и свою армию для дальнейшей войны с Россией! Россия за свой счёт должна способствовать процветания ЕС, а за тем &quot;расплачиваться&quot; за это жизнями своих людей? Когда этот маразм в России закончиться? У нас в нутри страны все села и деревни обеспечены дешовым газом? Наши руководители не в состоянии привлечь реальную квалифицированные рабочую силу из ЕС [при том что у них всё разваливается и деградирует] и открывать предприятия внутри России? Сколько мы ещё будем спонсировать руссофобскую ЕС? Над этими вопросами, ни кто во Власти задумываться не хочет, от слов совсем?
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