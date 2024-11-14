На АТЭС менее остро стала звучать тема Украины — МИД РФ

Определенные изменения в риторике западных лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) наметились в отношении России и происходящего на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев 13 ноября журналистам.
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