На АТЭС менее остро стала звучать тема Украины — МИД РФ

Определенные изменения в риторике западных лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) наметились в отношении России и происходящего на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев 13 ноября журналистам.