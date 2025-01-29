Экспозицию Третьяковки на ВДНХ оценили более 45 тысяч человек

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Почти 2 тысячи москвичей и гостей столицы посетили с экскурсиями выставку Третьяковской галереи на ВДНХ, посвященную отечественному искусству XХ–XXI веков, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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