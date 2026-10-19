Суд в Новокуйбышевске удовлетворил иск прокуратуры об отмене приватизации квартиры, которую бывший муниципальный служащий получил по договору социального найма без законных оснований.
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