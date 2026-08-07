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Рабочий юмор: 20 поводов улыбнуться

Рабочий юмор: 20 поводов улыбнуться

Народная мудрость гласит: работа — не волк, в лес не убежит. И действительно, зачем убегать, если можно отлично провести время прямо на рабочем месте? Герои этой подборки знают в этом толк и не упускают возможности поразвлечься между делом.

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