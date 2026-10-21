© Александр Вильф/РИА НовостиРоссийский фигурист Евгений Семененко не сможет выступить на этапе международной серии Гран-при в Канаде из-за отсутствия визы, однако может поехать на этап в Финляндию.
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