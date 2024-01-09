Кушанашвили утверждает, что актеров из сериала «Слово пацана» вскоре забудут

Звездой может стать далеко не каждый. Отар Кушанашвили, опытный журналист и эксперт в области актерского мастерства, уверен, что со временем молодые звезды из сериала “Слово пацана” будут забыты и останется только тоска по былой известности.
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