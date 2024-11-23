Великобритания выведет из состава ВС военные корабли, вертолеты и БПЛА ради экономии бюджета

ВС Великобритании выведут из строя пять военных кораблей, десятки вертолетов и флот беспилотников, чтобы сократить расходы бюджета на 500 миллионов фунтов (630 миллионов долларов), в течение пяти лет, сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая в Палате общин (нижней палате парламента).