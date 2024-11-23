Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Отменить придуманную большевиками украину на российских территориях...У Украины нет сил...
  • Malina
    Есть хорошая Народная поговорка: "двое в драку, третий -в с....у!". Если у России "драка" с окраиной, то что делают в...Макрон после разр...
  • Сергей Карабухин
    Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечест...Макрон после разр...

Великобритания выведет из состава ВС военные корабли, вертолеты и БПЛА ради экономии бюджета

Великобритания выведет из состава ВС военные корабли, вертолеты и БПЛА ради экономии бюджета

ВС Великобритании выведут из строя пять военных кораблей, десятки вертолетов и флот беспилотников, чтобы сократить расходы бюджета на 500 миллионов фунтов (630 миллионов долларов), в течение пяти лет, сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая в Палате общин (нижней палате парламента).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх