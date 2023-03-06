Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Кондратюк о бронзе финала Гран-при России: «Эта медаль очень важна для меня. Сезон был сложный, рад, что получилось более-менее достойно его завершить»

Кондратюк о бронзе финала Гран-при России: «Эта медаль очень важна для меня. Сезон был сложный, рад, что получилось более-менее достойно его завершить»

Фигурист Марк Кондратюк назвал бронзу финала Гран-при России очень важной для себя.  Кондратюк поблагодарил своего тренера Светлану Соколовскую, тренерский штаб и болельщиков.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх