В четвертой школе состоялись праздничные мероприятия ко Дню Матери

24 ноября на базе 4 школы состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню Матери. Событие было организовано в поддержку жен и матерей тех, кто сейчас выполняет свой долг на специальной военной операции.
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