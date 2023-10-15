Песков: Путин и Си Цзиньпин проведут доверительную беседу тет-а-тет

Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин найдут время для доверительного общения с глазу на глаз, несмотря на то, что на форум «Один пояс, один путь» приедет много высоких гостей, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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