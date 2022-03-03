"Жестко рухнул вниз": новая беда сейчас настигла жителей крупного района Владивостока

"Жестко рухнул вниз": новая беда сейчас настигла жителей крупного района Владивостока

В социальной сети Instagram lifedv (12+) жители Владивостока рассказали о новой беде, которая сейчас настигла из в крупном районе города.

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