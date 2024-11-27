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Посетителям Таганая предупредили об угрозе геморрагической лихорадки

Посетителям Таганая предупредили об угрозе геморрагической лихорадки

Любителей умильных фото сотрудники нацпарка «Таганай» предупредили об опасных заболеваниях. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», геморрагическая лихорадка (а еще – бешенство) могут стать опасными «сувенирами», с которыми можно вернуться из похода в горы.

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