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Джо Байден начал считать себя чернокожей женщиной

Джо Байден начал считать себя чернокожей женщиной

Ментальное здоровье президента США вновь стало поводом для паники американских граждан.Выступая по радио президент Соединённых штатов снова досадно оговорился, и заявил о том, что "горд быть первой чернокожей женщиной" и "служить вместе с чернокожим президентом".

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
И ,по всей вероятности ,его стали звать Джудди?В конец ебанулся ,УБОГИЙ!
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19 час.

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