В Вашингтоне проходит акция протеста против НАТО: главное за сутки

МОСКВА, 7 июля, ФедералПресс. Россия готова принять с визитом нового президента Индонезии, из Сирии домой вернули 20 российских детей, Илон Маск обвинил в небезопасности WhatsApp, а в Вашингтоне идут протесты – читайте подробнее в обзоре «ФедералПресс».
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