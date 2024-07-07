В Вашингтоне проходит акция протеста против НАТО: главное за сутки

МОСКВА, 7 июля, ФедералПресс. Россия готова принять с визитом нового президента Индонезии, из Сирии домой вернули 20 российских детей, Илон Маск обвинил в небезопасности WhatsApp, а в Вашингтоне идут протесты – читайте подробнее в обзоре «ФедералПресс».