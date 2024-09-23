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Негры на фронте

Негры на фронте

Гости получили гуманитарную помощь и приняли участие в богослужении, проводимом в блиндажном храме. Фотографии с очередной поездки в зону боевых действий опубликовал руководитель епархиального отдела крымской митрополии по работе с вооруженными силами Дмитрий Кротков.

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