Негры на фронте

Гости получили гуманитарную помощь и приняли участие в богослужении, проводимом в блиндажном храме. Фотографии с очередной поездки в зону боевых действий опубликовал руководитель епархиального отдела крымской митрополии по работе с вооруженными силами Дмитрий Кротков.
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