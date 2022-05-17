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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Около российско-финской границы замечены не менее двух дивизионов комплексов «Искандер»

Около российско-финской границы замечены не менее двух дивизионов комплексов «Искандер»

  Вблизи границы России с Финляндией появилось не менее двух дивизионов ОТРК «Искандер». В этом районе несколько часов назад были замечены как минимум шесть мобильных пусковых установок, которые двигались в составе колонны армейских грузовиков.

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