Гидрографы Северного флота приступили к исследованию морского дна в Кольском заливе

Гидрографы Северного флота проводят исследования морского дна в Кольском заливе. Они ищут затонувшие суда и другие подводные объекты, чтобы обновить навигационные карты и обеспечить безопасное движение кораблей в сложных акваториях Арктики, пишет Zvezdanews .