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Гидрографы Северного флота приступили к исследованию морского дна в Кольском заливе

Гидрографы Северного флота приступили к исследованию морского дна в Кольском заливе

Гидрографы Северного флота проводят исследования морского дна в Кольском заливе. Они ищут затонувшие суда и другие подводные объекты, чтобы обновить навигационные карты и обеспечить безопасное движение кораблей в сложных акваториях Арктики, пишет Zvezdanews .

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