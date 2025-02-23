Десятки тысяч человек собрались на похороны лидера «Хезболлы»

Сторонники шиитской организации «Хезболла» прибыли на стадион на южной окраине Бейрута, где состоится церемония прощания с бывшим лидером движения Хасаном Насраллой, который в сентябре 2024 года не спасся в результате израильского удара.
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