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Десятки тысяч человек собрались на похороны лидера «Хезболлы»

Десятки тысяч человек собрались на похороны лидера «Хезболлы»

Сторонники шиитской организации «Хезболла» прибыли на стадион на южной окраине Бейрута, где состоится церемония прощания с бывшим лидером движения Хасаном Насраллой, который в сентябре 2024 года не спасся в результате израильского удара.

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