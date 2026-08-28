ФБР критиковало CBC за отказ называть 11 сентября терактом

ФБР осудило решение CBC не называть события 11 сентября 2001 года терактом. Глава ФБР, Кэш Пател, заявил о разрыве связей с компаниями, поддерживающими такое искажение истории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Журавлёв ...
- Кубанцам заплатят...
- "Мы что, дебилы?"...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым