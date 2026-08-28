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Царьград

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ФБР критиковало CBC за отказ называть 11 сентября терактом

ФБР критиковало CBC за отказ называть 11 сентября терактом

ФБР осудило решение CBC не называть события 11 сентября 2001 года терактом. Глава ФБР, Кэш Пател, заявил о разрыве связей с компаниями, поддерживающими такое искажение истории.

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