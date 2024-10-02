Нетаньяху из подземного укрытия сообщил о том, что израильская система ПРО продемонстрировала свою эффективность Премьер Израиля прокомментировал иранскую ракетную атаку.
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Нетаньяху из подземного укрытия сообщил о том, что израильская система ПРО продемонстрировала свою эффективность Премьер Израиля прокомментировал иранскую ракетную атаку.
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