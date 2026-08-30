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МОСИНФОРМ

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Более 200 мероприятий прошло в коворкинг-центрах для социально ориентированных НКО летом

Более 200 мероприятий прошло в коворкинг-центрах для социально ориентированных НКО летом

Этим летом в коворкинг-центрах для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) состоялось более 200 мероприятий.

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