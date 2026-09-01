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Артета — второй футболист в истории, который провел в АПЛ по 250 матчей в качестве игрока и главного тренера

Артета — второй футболист в истории, который провел в АПЛ по 250 матчей в качестве игрока и главного тренера

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета стал вторым футболистом в истории, который провел 250 матчей в чемпионате Англии как игрок и тренер.

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