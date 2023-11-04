Абрамченко рассказала, насколько в России вырастут цены на продовольствие

К концу 2023 года рост цен на продовольствие не превысит уровень инфляции. Об этом заявила заместитель председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии