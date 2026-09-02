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Царьград

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Scandinavian Journal: Деменция вырастет на 75% к 2040 году

Scandinavian Journal: Деменция вырастет на 75% к 2040 году

Исследование, опубликованное в Scandinavian Journal of Public Health, указывает на 75-процентный рост деменции к 2040 году.

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