Россия планирует увеличить поток туристов из Индии не менее чем в два раза

В России планируют принять минимум в два раза больше туристов из Индии, чем в прошлом году, это порядка 70 тысяч человек, заявила директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова, сообщает 26 июля РИА Новости.
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