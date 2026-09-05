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Российская книжная полиграфия переживает худший период за десятилетие

Российская книжная полиграфия переживает худший период за десятилетие

Отечественная книжная полиграфия переживает резкое ухудшение ситуации: типографии сталкиваются с сокращением заказов, нехваткой расходных материалов и проблемами с обслуживанием оборудования.

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