Российская книжная полиграфия переживает худший период за десятилетие

Отечественная книжная полиграфия переживает резкое ухудшение ситуации: типографии сталкиваются с сокращением заказов, нехваткой расходных материалов и проблемами с обслуживанием оборудования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ Уиткофф и Кушнер ...
- А Россия и США обсу...
- Почему бразильски...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым